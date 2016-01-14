اعتماد 90مليون جنية للمرحلة الثانية لتطويرميناء الصيد بطور سيناء

قال عبد الحكيم محمد مدير منطقة جنوب سيناء للثروة السمكية لـ"ليوم السابع"، أن الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى وافقت على زيادة الاعتماد المالى لتطوير ميناء الصيد فى المحافظة بمبلغ 90 مليون جنية للمرحلة الثانية.

وأضاف عبد الحكيم محمد فى تصريحات صحفية، أن هيئة موانئ البحر الأحمر قامت بطرح كراسة الشروط والمواصفات وتم اسناد تطوير ميناء الصيد إلى شركة بتروجيت على أن يتم الانتهاء من تطوير الميناء خلال 6 شهور من بدء العمل.

وأشار عبد الحكيم أن رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية قد وافق على دخول 3 مراكب بحرفة الشانشلا اعتباراً من 1/1/2016 من أجل توفير الأسماك الشعبية باسعار مخفضة جداً لمواطنى جنوب سيناء.