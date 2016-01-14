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مناقشة ارتفاع أسعار أراضى أملاك الدولة باجتماع مجلس أسوان التنفيذى القادم

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مناقشة ارتفاع أسعار أراضى أملاك الدولة باجتماع مجلس أسوان التنفيذى القادم مناقشة ارتفاع أسعار أراضى أملاك الدولة باجتماع مجلس أسوان التنفيذى القادم
أكد اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، أنه سيتم مناقشة مشكلة ارتفاع أراضى أملاك الدولة داخل الزمام فى اجتماع المجلس التنفيذى القادم.

وأوضح المحافظ، أنه سيتم عرض مشكلة استكمال الصرف الصحى لمدينة الرديسية بمركز إدفو التى بدأ العمل فيها عام 2009 وتوقف حتى الآن في اجتماع المرافق القادم .

وأضاف محافظ أسوان، أنه سيوجه مسئولى قطاع الكهرباء لتخفيض قيمة المقايسة الخاصة بتوصيل التيار الكهربائي لمسجد أبو الحسن الشاذلى بالطريق الرئيسى الزراعي أسوان القاهرة بمنطقة "خور الزق" بمدينة الرديسية، على أن تنتهي الإجراءات خلال أسبوع، خاصة أن المسجد تم إنشاءه على مساحة 242 م2 و بالجهود الذاتية بتكلفة 1.5 مليون جنيه.

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مصر 365

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