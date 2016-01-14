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بالصور.. توزيع طن لحوم على أهالى طور سيناء بـ55 جنيها للكيلو

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بالصور.. توزيع طن لحوم على أهالى طور سيناء بـ55 جنيها للكيلو بالصور.. توزيع طن لحوم على أهالى طور سيناء بـ55 جنيها للكيلو
وزعت مديرية بجنوب سيناء، الأربعاء، طن لحوم حمراء طازجة، لـ 5 عجول، على أهالى جنوب سيناء بسعر 55 جنيها للكيلو.

وقال علاء خريبة وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء لليوم السابع إننا نعمل بتوجيهات وزير التموين وتعليمات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمحاربة الغلاء وتخفيض الأسعار لتخفيف الأعباء على المواطنين، ويتم التوزيع 3 مرات أسبوعا .

وأفاد خريبة، أن هذه اللحوم تم استيرادها من أفضل المزارع بالسودان، ويتم ذبحها بمجازر البساتين تحت إشراف د . أسامة فايزمديرعام مجازر البساتين، وذلك بالتنسيق مع المهندس صبحى طاحون رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للحوم والدواجن.

وأشارخريبة إلى أن هذه اللحوم يتم الكشف عليها بمعرفة مديرية الطب البيطرى بجنوب سيناء ويتم بيعها عن طريق أحمد عبود المسئول عن منفذ بيع مديرية التموين، مضيفا أن هذه اللحوم لاقت إقبالا كبيرا من المواطنين بطور سيناء نظرا لرخص سعرها وصغر سنها .

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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مصر 365

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