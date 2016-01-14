القبض على 9 هاربين من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الأقسام والمراكز ومباحث تنفيذ الأحكام من القبض على 9 هاربين من أحكام قضائية خلال حملة أمنية فى الإسماعيلية.

وتلقى اللواء على العزاى مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بالقبض على "سالم .س.ح" 34 سنة عاطل ومقيم بأبو خليفة دائرة مركز القنطرة غرب، ومطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 2016 لسنة 2014 مركز القنطرة غرب ، والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة "استعراض قوة وسلاح".

كما تم ضبط "صلاح. أ.س " 25 سنة عاطل ومقيم بالشهداء دائرة قسم ثان مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 11050 لسنة 2009 قسم ثان، والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات بتهمة "عاهة مستديمة"، و"أحمد . ش . ك" 37 سنة عاطل ومقيم بحى السلام دائرة قسم ثان مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 4327 لسنة 2015 جنايات قسم ثان، والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات بتهمة "شروع فى قتل"، و "محمد .ا.ا " 30 سنة عاطل ومقيم بحى السلام ــ دائرة قسم ثان مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 4327 لسنة 2015 قسم ثان، والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات بتهمة " شروع فى قتل"، و"عمر. م.س" 23 سنة عاطل ومقيم بالبحرى دائرة قسم ثان مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 2902 لسنة 2015 قسم ثان، والمقضى فيها بالسجن سنة بتهمة " استعراض قوة"، و" نعمة .ج.ح" 30 سنة ربة منزل ومقيمة بقمة فايد دائرة مركز فايد مطلوب التنفيذ عليها فى الجناية رقم 11899 لسنة 2011 قسم المعادى، والمقضى فيها بالسجن 7 سنوات بتهمة "مخدرات ".

وضبط "محمد .س.ح" 22 سنة عاطل ومقيم بشارع المعاهدة ــ دائرة مركز فايد مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 2908 لسنة 2015 جنح مركز فايد بتهمة " سرقة"، و" سمير. س.ر" 35 سنة عاطل مقيم تل البلد دائرة مركز التل الكبير مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 6900 لسنة 2013 جنح مركز التل الكبير بتهمة "سرقة"، و" أحمد. م.ا" 27 سنة عاطل ومقيم بالكيلو 2 البر الغربى ــ دائرة مركز أبوصوير مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 820 لسنة 2015 إدارى مركز أبوصوير بتهمة "سرقة"، وتم التحفظ على المتهمين وإخطار النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.