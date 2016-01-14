أخبار عاجلة

أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو – ميلان يسقط كاربي.. ويتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا

Google+ Print
بالفيديو – ميلان يسقط كاربي.. ويتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا بالفيديو – ميلان يسقط كاربي.. ويتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا

واصل بتروجيت سلسلة نتائجه الجيدة تحت قيادة مدربه طلعت يوسف بعد تغلبه يوم الأربعاء على مضيفه حرس الحدود بهدفين دون رد.

وحل بتروجيت ضيفا على حرس الحدود في ملعب المكس في إطار الجولة 14 من الدوري المصري.

ونجح بتروجيت في تحقيق الانتصار الرابع له من آخر ست مباريات فيما تعادل مرتين.

في الوقت ذاته واصل حرس الحدود نتائجه المهتزة حيث لم يحقق أي فوز حتى الآن في المسابقة، وتعد هذه الهزيمة هي الثانية له على التوالي بعد السقوط أمام أسوان بهدف دون رد.

سجل هدفي المباراة أسامة محمد من ركلة جزاء وجيمس تيدي في الدقائق 21 و24.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد بتروجيت إلى 19 نقطة يحتل بهم المركز الثامن.

فيما تجمد رصيد حرس الحدود عند خمس نقاط يحتل بهم المركز الـ17 وقبل الأخير في جدول الترتيب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه