بالفيديو – ميلان يسقط كاربي.. ويتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا

واصل بتروجيت سلسلة نتائجه الجيدة تحت قيادة مدربه طلعت يوسف بعد تغلبه يوم الأربعاء على مضيفه حرس الحدود بهدفين دون رد.

وحل بتروجيت ضيفا على حرس الحدود في ملعب المكس في إطار الجولة 14 من الدوري المصري.

ونجح بتروجيت في تحقيق الانتصار الرابع له من آخر ست مباريات فيما تعادل مرتين.

في الوقت ذاته واصل حرس الحدود نتائجه المهتزة حيث لم يحقق أي فوز حتى الآن في المسابقة، وتعد هذه الهزيمة هي الثانية له على التوالي بعد السقوط أمام أسوان بهدف دون رد.

سجل هدفي المباراة أسامة محمد من ركلة جزاء وجيمس تيدي في الدقائق 21 و24.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد بتروجيت إلى 19 نقطة يحتل بهم المركز الثامن.

فيما تجمد رصيد حرس الحدود عند خمس نقاط يحتل بهم المركز الـ17 وقبل الأخير في جدول الترتيب.