عصابة سرقة الفلل في قبضة شرطة دبي

تمكنت فرق التحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي من إلقاء القبض على عصابة من الجنسية الآسيوية مكونة من 5 أفراد متخصصين في سرقة عدد من الفلل في منطقة البرشا، حيث تم استعادة جزء كبير من المسروقات التي قدرت بمليون درهم بعد ضبط 4 منهم في المطار والخامس تبين أنه يعيش في دبي إلا أنه مخالف لقانون الإقامة.

وأشاد اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، بجهود فرق التحريات والمباحث الجنائية وسرعة ضبط الجناة الذين كانوا يحترفون أساليب إجرامية متقنة في السطو على الفلل في غياب أصحابها وحرصوا على عدم ترك اي أدلة عليهم إلا ان خبرة وحنكة رجال التحريات قضت على مخططاتهم، وألقي القبض عليهم، بعد ان سجلوا سرقة 8 فلل بالطريقة نفسها.

وصرح اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي لـ«البيان» أن تفاصيل الواقعة تعود الى تلقّي بلاغ في شهر ديسمبر الماضي من أحد المواطنين يدعى أ، س أكد فيه أنه عاد الى منزله في منطقة البرشا في الساعة الحادية عشرة والنصف مساء، ووجد باب الفيلا مكسوراً، وهرع الى غرفة النوم ليعثر على الخزينة مكسورة بطريقة عنيفة واكتشف سرقة مجوهرات وذهب بقيمة 250 ألف درهم، وساعات الماس بقيمة تفوق مليوناً و100 ألف درهم نقدا، وعلى الفور حضرت فرق البحث والتحري الى موقع البلاغ وبسؤال صاحب المنزل اكد أن أسرته خارج الدولة وأنه يقيم بمفرده في البيت.

تدابير

وقال اللواء المنصوري إنه تم تقسيم فريق العمل في هذه القضية الى عدة فرق صغيرة للاستدلال على المشتبه بهم الذين لم يتركوا أي بصمات او أدلة على شخصيتهم، ناهيك أنه لم تتوفر أي كاميرات في المنطقة أو في الفيلا، كما تم التدقيق على البلاغات الشبيهة الواردة في المنطقة نفسها، وتبين ان هناك 8 بلاغات في الفترة نفسها تحمل الأسلوب الإجرامي نفسَه، وخلال فترة وجيزة تم إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم من الجنسية الآسيوية ويدعى الأول م، أ، والثاني ر، س والمشتبه به الثالث ن، ب والمشتبه به الرابع يدعى أ، ك وجميعهم من الجنسية نفسها، وذلك أثناء محاولتهم الخروج من مطار دبي، بعد ان تم الاشتباه بهم من قبل أحد موظفي المطار الذي عثر معهم على مبالغ مالية كبيرة من عملة الإمارات وعملة بلدهم مخبأة بطريقة حرفية في حقائبهم.

وأضاف اللواء المنصوري انه فور تلقي أي بلاغ سرقة يتم التعميم بمواصفات المسروقات على المطارات ومراكز الشرطة ومحلات الذهب، وأنه وفقا للتعميم عثر على كميات كبيرة من القطع المسروقة التي تعود الى المواطن المبلِّغ وفقاً للمواصفات التي أدلى بها، وألقي القبض عليهم وبالتحقيق معهم اكدوا ان متهما خامسا مشاركا في الجريمة ويدعى أ، وتم تحديد مكان اختبائه والقبض عليه.

تقسيم المَهَمّة

وأشار اللواء المنصوري ان أفراد العصابة أكدوا سرقة الفلل المسجلة بالبلاغات في المنطقة بالأسلوب نفسه، وذلك عن طريق تقسيم العمل عليهم وتخصص أحدهم في التأكد من خلو الفيلا من السكان والآخر في عملية المراقبة أثناء تنفيذ السرقة، والثالث والرابع تخصصا في كسر الأبواب والخزائن بطريقة احترافية دون إحداث اي صوت في المنطقة، فيما كان يقوم المتهم الخامس بقيادة سيارة ووضعها أمام باب الفيلا حتى يغطي منطقة دخولهم، وبعدها يتم اقتسام الغنيمة، وبالتدقيق على المتهم الخامس تبين انه مخالف لقانون الإقامة في الدولة، وتم تحويلهم الى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

ونوَّه اللواء المنصوري الى أن المتهمين كانوا يراقبون الفيلا ليتأكدوا من عدم وجود أي شخص داخلها عبر الطرق على الباب أو دق الجرس اكثر من مرة، وفي حالة خلوها يقومون بالسرقة في غضون دقائق معدودة. مؤكداً انه من الأفضل التسجيل في خدمة أمن المساكن المجانية في دبي قبل ترك المنازل خالية من أي شخص فيها، ومن جهتها ستقوم شرطة دبي بإرسال الدوريات الى كافة المنازل المسجلة للتأكد من عدم المساس او الإضرار بها أو سرقتها وفي حالة الاشتباه في أي شخص يتم التحقق منه عبر الاتصال على الأرقام المسجلة لأصحاب المنزل، وأنه لم يتعرض أي منزل مسجل للسرقة نهائيا منذ انطلاق الخدمة.