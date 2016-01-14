طائرات تغوص وتتحول إلى هـــاتف محمـول .. وحلول مبتكرة تغيّر مفاهيم التعليم

المسابقة العالمية.. ابتكارات لتطوير الخدمات

تأهل 20 متسابقاً إلى المرحلة نصف النهائية لجائزة الإمارات للطائرات من دون طيار لخدمة الإنسان بنسختيها الدولية والوطنية، والتي استقطبت مشاركات من مختلف أنحاء العالم، حيث يتنافسون للفوز بقيمة الجائزة البالغة 4.67 ملايين درهم (مليون دولار للمنافسة الدولية، ومليون درهم للوطنية).

ومن بين المشاريع المرشحة للمنافسة على الجائزة، طائرات غواصة وثانية تتحول لهاتف محمول وأخرى تسهم في تغيير مفاهيم التعليم، وتكنولوجيا مبتكرة لتشخيص الإصابة بالأوبئة النباتية، إضافة إلى طائرة من دون طيار لإغاثة المستكشفين، وابتكار آلية لفحص التلوث الناتج عن تسرب النفط. واختيرت الفرق المتأهلة من بين 1017 مشروعاً قدمت من 165 دولة حول العالم، وشملت قائمة المتنافسين الذين نجحوا في الوصول إلى التصفيات نصف النهائية، مبتكرون من دول عدة هي الإمارات، وكندا، وأستراليا، والولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وإثيوبيا، واليونان، والفلبين.

وسيتم الإعلان عن المشروع الفائز بجائزة الإمارات للطائرات من دون طيار لخدمة الإنسان 7 فبراير، خلال حفل يقام في مدينة دبي للإنترنت، مع عرض تقديمي حي لكل مشروع مشارك أمام لجنة تحكيم دولية.

«سيف مي» يساعد البشر في الظروف الصحية الطارئة

من بين المشاريع المرشحة للمنافسة على الجائزة، مشروع «سيف مي» التابع لفريق «مجموعة مختبر الحواس للبحوث» من اليونان، والذي يستفيد من الهواتف الذكية التي تتحو

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