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هزاع بن زايد يحضر حفلي زفاف محمد القبيسي وخالد السلامي

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هزاع بن زايد يحضر حفلي زفاف محمد القبيسي وخالد السلامي هزاع بن زايد يحضر حفلي زفاف محمد القبيسي وخالد السلامي

حضر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان آل نهيان، رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، حفل الاستقبال الذي أقيم في نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، بمناسبة زفاف محمد سيف القبيسي إلى كريمة محمد عجلان المريخي.

كما حضر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان حفل الاستقبال الذي أقيم في فندق الإنتركونتننتال في أبوظبي، بمناسبة زفاف خالد أحمد السلامي إلى كريمة جمال هلال المزروعي.

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