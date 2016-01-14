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محمد بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة «أبوظبي للجودة»

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محمد بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة «أبوظبي للجودة» محمد بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة «أبوظبي للجودة»

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة برئاسة خليفة محمد حمد فارس المزروعي.

ونص القرار على عضوية كل من راشد مـحمد خلفان الشريقي المحرزي، والدكتـورة مها تيسير بركات، والدكتور جـابر عيـضة سالم الجابري، وسيف سعيد ناصر فرحان القبيسي، وعبد الله سالم عبيد سالم الظاهري، وسعيد محمد سعيد محمد السويدي، والمدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وممثل عن دائرة النقل، وممثل عن دائرة التنمية الاقتصادية، وممثل عن مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني.

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