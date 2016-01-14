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بالفيديو.. وزير الصحة: قانون التأمين الصحى الجديد يحتاج 90 مليار جنيه لتطبيقه

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بالفيديو.. وزير الصحة: قانون التأمين الصحى الجديد يحتاج 90 مليار جنيه لتطبيقه بالفيديو.. وزير الصحة: قانون التأمين الصحى الجديد يحتاج 90 مليار جنيه لتطبيقه
أكد أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، أن قانون التأمين الصحى الجديد بحاجة لـ90 مليار جنيه، حتى يتم تطبيقه وتغطية احتياجات المواطنين، لافتاً إلى ميزانية الصحة الحالية تقدر بـ 52 مليار جنيه.
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>وقال الوزير، فى حواره ببرنامج "بوضوح" المذاع عبر فضائية "الحياة"،:" تكلفة التأمين الصحى الجديد 90 مليار جنيه، وهذا رقم ضخم، و=لكننا نسعى لإقراره من أجل علاج المواطنين بكرامة وتقديم خدمة صحية من خلال تطوير المستشفيات، وهناك نقاش مستمر داخل غرف ومطبخ هذا القانون، وبنظبط بيتنا من جوه لتطبيقه..وأنا بتكلم دوغرى"، لافتاً إلى أن مجلس النواب من سيعتمد قانون التأمين الصحى وليس نقابة الأطباء.

كما كشف، أن 60% من حجم الإنفاق الصحى يأتى من جيوب المواطنين، بما يعد قصورا من جانب الدولة، مضيفاً:"مبعرفش أكذب، وأعرف جيداً ما يحدث داخل مستشفيات وزارة الصحة وأسعى لإصلاحه".

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