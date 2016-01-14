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دينا عبد العزيز: "الرقابة والتشريعات" أهم من النظر لملابس النائبات

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دينا عبد العزيز: "الرقابة والتشريعات" أهم من النظر لملابس النائبات دينا عبد العزيز: "الرقابة والتشريعات" أهم من النظر لملابس النائبات
استنكرت دينا عبد العزيز، عضو مجلس النواب تصريحات النائب البرلمانى إلهامى عجينة، الذى طالب فيها النائبات بارتداء ملابس محتشمة، مؤكدة أن الاهتمام بالرقابة والتشريعات أهم من مراقبة ملابس النائبات، موضحة أنها لا تمثل المرأة فقط فى البرلمان ولكنها تمثل الشعب المصرى أجمع، مضيفة أن هناك مقترح من النائبات سيتم تقديمة لرئيس المجلس، كى يعتذر عجينة للنائبات عن تصريحاته".

وقالت دينا عبد العزيز، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامى سيد على، على قناة "العاصمة"، إن ملابس النائبات فى مجلس النواب كلها محتشمة، وأن تلك التصريحات لا تصح أن تخرج من داخل مجلس النواب.

وكان إلهامى عجينة قد قال فى تصريحات سابقة " تفاجأت بحضور عدد من أعضاء البرلمان يرتدون ملابس كاجوال، وهذا أمر لا يليق بمجلس له تاريخ طويل ولازم السيدات تلبس ملابس محتشمة وليس جاكيت جلد أو بوت".

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