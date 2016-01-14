أخبار ليبيا اليوم..الحكومة الليبية المؤقتة تطالب اعداد دراسة لتحلية مياه البحر

ركزت اخبار ليبيا اليوم على تكليف مجلس الوزراء بالحكومة الموقتة، بإعداد دراسة وافية للمشاريع المستعجلة والمتعلقة بصيانة محطات تحلية مياه البحر، فيما تناولت اخبار ليبيا اليوم قرارات المجلس الرئاسى لحكومة السراج.>وابرزت اخبار ليبيا اليوم تكليف مجلس الوزراء بالحكومة الليبية الموقتة، اليوم الأربعاء، المؤسسة الوطنية للموارد المائية والشركة العامة لتحلية المياه بإعداد دراسة وافية للمشاريع المستعجلة والمتعلقة بصيانة محطات تحلية مياه البحر والحلول البديلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس الوزراء لعام 2016، الذي عقد بمقر الحكومة الموقتة في مدينة البيضاء، اليوم الأربعاء، برئاسة عبدالله الثني؛ حيث بحث أهم وآخر التطورات على الصعيد المحلي والأوضاع الأمنية في البلاد.

ونقلت اخبار ليبيا اليوم عن الصفحة الرسمية للحكومة على موقع التواصل الاجتماعى إن عبد الله الثنى أعرب خلال الاجتماع عن أمله في أن يشهد العام الجديد لم شمل الليبيين وأن يكون أفضل من العام السابق وأن تحقن فيه الدماء وتنطلق فيه عجلة التنمية.

وقرر المجلس تكليف المؤسسة الوطنية للموارد المائية والشركة بإعداد دراسة وافية للمشاريع المستعجلة وتقديمها للمجلس في اجتماعه القادم.

فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم على حظر المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية، مساء الأربعاء، اتخاذ أى اجراءات من شأنها تغيير فى هيكلتها أو نظمها أو إداراتها أو إدارات الجهات التابعة لها أو المشرفة عليها أو ترتيب أى التزامات مالية على الدولة الليبية.