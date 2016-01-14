تحتوى على بكتيريا أكثر من التواليت 20 مرة.. مية الحنفية فى مصر أنضف من أمريكا

كشفت دراسة أمريكية صادمة أن مياه الحنفية فى أمريكا تحتوى على بكتيريا أكثر 20 مرة من مياه التواليت، حيث كشف باحثون فى جامعة كاليفورنيا عن البكتيريا الموجودة فى المنازل، والتى شملت تقييم 29 منزلا فى منطقة خليج سان فرانسيسكو، تبين منها أن المياه الممزوجة بمياه الصنبور تتمتع ببكتيريا يمكن أن تتصاعد فى الهواء أكثر 20 مرة من البكتيريا التى تتصاعد من "التواليت" بعد الضغط على مفتاح التنظيف.

ويعلق الدكتور "خالد مصيلحى"، رئيس قسم العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة جامعة مصر الدولية على هذه الدراسة ومدى انطباقها على مياه الحنفية فى مصر قائلا: "لا يوجد بكتيريا تعيش فى المياه يمكن أن تتطاير لتصيب الجهاز التنفسى ويستنشقها الفرد، ولكن لابد أن يتناول الفرد هذه المياه حتى تؤثر على جهازه الهضمى، ومن المعروف أن المياه فى أمريكا مصدرها الأصلى هو "المجارى" والصرف الصحى وهو عكس مصر، حيث مصر تعتمد فى مياها على الأنهار وهى مياه جاريه متجددة.

ويضيف: "تقوم محطات التحليه بمعالجة مياه الصرف الصحى فى أمريكا، ولكن نتائج الدراسة تشير إلى أن المحطات المستخدمة فى التحلية بها عيوب أدت إلى ظهور هذه البكتيريا، مؤكدا أن الوضع فى مصر مختلف وأن مياه الحنفية لدينا أنظف بكثير وأكثر أمانا من مياه أمريكا.