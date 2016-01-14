للحوامل.. أسباب نزول دم فى الشهور الأولى من الحمل

انقطاع الطمث أو الدورة الشهرية أحد أبرز أعراض حدوث الحمل بجانب أعرض أخرى منها القى بصورة مبالغ فيها والغثيان وغيرهما. انقطاع الطمث

>يقول الدكتور عمرو حسن، استشارى أمراض النساء والتوليد بكلية طب قصر العينى، إن انقطاع الطمث يعنى عدم نزول دم الدورة الشهرية فى موعدها الطبيعى. انقطاع الدورة الشهرية أحد أعراض الحمل

>ويوضح د. عمرو أن غالبية السيدات على دارية منذ طفولتهن بأن انقطاع الطمث أحد علامات الحمل وأن الانقطاع يستمر طوال فترة الحمل. أسباب نزول دم فى الشهور الأولى من الحمل

>ويتابع د. عمرو :نزول الدم فى الشهور الأولى من الحمل قد يكون بسبب بداية تكوين المشيمة وعدم إفراز هرمون الحمل وبالتالى استمرار إفراز الهرمونات العادية وينزل الدم فى موعد الدورة الشهرية فى بداية الحمل ويتوقف مع نضج المشيمة. أهمية تحليل الحمل

>وينصح د. عمرو بعدم الاكتفاء باعتبار انقطاع الدورة كدليل على الحمل بل يجب إجراء تحليل الدم الرقمى أو تحليل الدم للتأكد من حدوث الحمل".

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365