عبدلله بالخير ينجو من رمال الصحراء

أثناء محاولته اختصار الطريق في رحلة مع مجموعة من الأصدقاء دخل الفنان عبدلله بالخير في صحراء أم العقارب، وهذه معروفة بأن رمالها ناعمة، وصعب جداً السير بها مما جعل سيارته تنغرس في الرمال، وصعب عليه التحرك وخصوصاً بأن المنطقة كلها منخفضات ومرتفعات وعوائق طريق، وبتصريح خاص لموقع "سيدتي نت" قال بالخير: إن الحادثة اضطرته للاستعانة بشرطة دبي بحكم وجود أرقامهم معه، وشرطة دبي أرسلت برقية عاجلة لشرطة الشارقة؛ كون المنطقة التي علقنا بها كانت تابعة لها، وعلى الفور قامت شرطة الشارقة بالاتصال بنا مشكورين، ولكن كانت الصعوبة على كيفية الاستدلال علينا في صحراء لا يوجد أي نقطة علامة بها، ولكن بفضل الغوغل ماب استطاعت الشرطة أن تصل لمنطقة قريبة منا، ولكن بسبب تخييم الليل أصبح الوصول أكثر صعوبة، وبفضل وجود جهاز ليزر معي استطاعت الشرطة من خلال ضوئه الوصول لي والحمد لله تم إنقاذنا، وأنا من خلال موقعكم أحب أن أتوجه بالشكر لكل من شرطة دبي وشرطة الشارقة على جهودهم لمساعدتنا، وأنا شخصياً قمت بزيارتهم في مكاتبهم، وشكرتهم بشكل شخصي، وأحب أن أشكر كل من اتصل واطمأن عليّ.