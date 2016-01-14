ميريام فارس مصابة بتسمّم فما هو وضع جنينها؟

بيروت_ سيدتي نت

بعد تأكيد بعض المواقع الإلكترونية أن الفنانة ميريام فارس دخلت إلى المستشفى للولادة، قامت الفنانة بإصدار بيان نافية فيه الخبر، مؤكدة أنها تعرضت للتسمم، داعية الدولة اللبنانية إلى ضرورة التحرك لضمان سلامة المواطنين من الغذاء الفاسد.

وجاء في بيان ميريام الذي ننشره حرفياً "تم تداول صور لملكة المسرح وزوجها السيد داني متري في أحد المستشفيات في لبنان تحت عنوان "ميريام فارس تضع مولودها الأول". نعم، هذه الصور صحيحة فميريام دخلت المستشفى مساء الإثنين لكن للأسف، ليس لولادة طفلها كونها يتبقى لها بضعة أيام كي تدخل في الشهر التاسع، إنما جراء تعرضها لتسمم حاد. ها هو التاريخ يعيد نفسه إذ إنها تعرضت منذ سنة بالتحديد إلى نفس الحالة وجاء اليوم التشخيص ليكون نفسه وهو "السالمونيلا" الذي يعد من أخطر أنواع التسمم. حالة ميريام جاءت بعد شرائها من نفس المتجر الذي اشترت منه السنة الماضية وهو من أهم المحلات في لبنان التي تعنى بتربية وبيع الدجاج ومشتقاته.

من هنا نناشد الدولة اللبنانية وجميع الوزارات المعنية بفتح ملف الغذاء الفاسد جدياً في لبنان وإعلانها حالة طوارىء فحياة المواطنين في خطر وحال ميريام هو حال جميع اللبنانيين. فمن الغير مقبول أنه في عام 2016 لازال اللبنانيون كباراً وصغاراً وحتى من لم يبصروا النور بعد مهددون بخطر الموت وآتون الى بيئة تحرمهم من أبسط حقوقهم الإنسانية وهي التغذية التي تستوفي الشروط الصحية.

نود أن نطمئن جمهور ميريام بأنها تحظى بعناية على مدار الساعة وتم وضع الجنين تحت المراقبة وهو بحالة جيدة.

ندعوا لها أن تتخطى هذه المحنة هي وجنينها وأن يبصر النور في خير وسلامة في لبنان حسب ما صرحت ميريام وقررت هي وزوجها السيد متري منذ بداية حملها".