تعرفوا الى نجوم الفن والمشاهير في مطبخ "سيدتي نت"

كيف بدت تجربة ضيوف الحلقات الاولى من برنامج منال العالم والنجوم في مطبخ "سيدتي نت" ؟ أصداء واسعة وردود فعل ايجابية على مواقع التواصل الاجتماعي حصدتها الحلقات الاولى من البرنامج الذي يعرض حصريا في قسم المطبخ على موقع" سيدتي" في أول تجربة من نوعها حيث يشارك نجوم العالم العربي في اعداد وصفات شهية الى جانب الشيف منال العالم.

وقد حل كل من النجوم نيكول سابا يوسف الخال امل بوشوشة سوزان نجم الدين والاعلامي زافين قيومجيان في الحلقات الاولى من البرنامج حيث اضفوا أجواء من المرح والدعابة على الحلقات ولا سيما ان بعضهم يخوض تجربة الطهي للمرة الاولى . وقد رصدت عدسة سيدتي الاجواء داخل استديو التصوير والكواليس.

وأجرى موقع "سيدتي نت" سلسلة من المقابلات مع النجوم على هامش الحلقات تحدثوا من خلالها عن أذواقهم في الطعام والاطباق المفضلة وعلاقتهم بالمطبخ بوجه الاجمال.

يستمر عرض الحلقات التي تم تصويرها في دبي وبيروت اسبوعيا على موقع سيدتي نت حيث سيحل تباعا 12 نجم ونجمة في ضيافة الشيف منال العالم لتعد الى جانبهم اشهى والذ الاطباق التي تتابعونها بالصور والفيديو على هذا الرابط منال العالم مع النجوم.

تابعوا وصفة الـ كلاج بالجبن.. مع الأعلامي زافين قيومجيان

تابعوا وصفة الـ باستا الروبيان بالبستو مع سوزان نجم الدين

تابعوا وصفة الـ كباب باذنجان مع النجمة أمل بوشوشه بالبهارات المميزة

تابعوا وصفة الـ سلطة التونا مع البطاطس مع يوسف الخال

تابعوا وصفة الـ الأرز البخاري الشهي مع النجمة نيكول سابا.. وصفة خليجية مميزة