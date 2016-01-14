أسماء المنور تعترف: نعم أحببت كاظم الساهر وسيجمعنا "ديو" قريباً

كانت الفنانة المغربية "أسماء لمنور" نجمة مهرجان "البحرين تتسوق"، وقد رافقتها فرقتها التي حضرت من الكويت بقيادة الكويتي مشاري اليتيم، حيث صعدت الفرقة قبل الفنانة بساعة إلى المسرح، وقام بتقديم الحفل المذيعة والفنانة المتألقة صابرين البورشيد، والمذيع أحمد جناحي .

الصحافة الخليجية

وصلت أسماء المنور، برفقة أخيها ومدير أعمالها ياسين المنور " فهجمت " عليها الجماهير فلم تتمكن من اجتيازهم والصعود إلى المسرح إلا بصعوبة وبمساعدة أخيها ياسين وبعض رجال الأمن المتواجدين لتبدأ حفلها الغنائي .

وأطلت المنور على جمهرها بقفطان مغربي طويل من اللون الوردي المائل للبياض أبهر الجمهور، بماكياج بسيط وتسريحة هادئة.



فوجئنا بمراسل ومراسلة قناة الهند ، والتلفزيون الهندي ألذي أصروا على أجراء دردشة معها، وعرفنا أنهم حضروا من الهند قبل يوميم من أجل "مس المنور".

دردشة مع "سيدتي نت"

*بطاقة تعريفية لمعجبيك...

ولدت في مدينة الدار البيضاء، وكانت بدايتي بالمجال الغنائي عام 1995 في السابعة عشر من عمري من خلال إحدى الأغاني التي أنتجتها الإذاعة الوطنية المغربية ، وبين أعوام 1996 و2000 حظيت بفرصة زيارة بلدان عديدة ومن بين كل البلدان التي زرتها كانت مصر ودول الخليج وأهمها الكويت .

(وتضيف) أعجب بصوتي العديد من الفنانين، والحمد لله حظيت بتعاون مع الفنان الكبير كاظم الساهر، والفنان العظيم أبو بكر سالم ، والأستاذ عبد الله الرويشد ، ثم مع الفنان علي بن محمد ،والفنان حسين الجسمي ، وتعاونت مع علي بن محمد بأغنية " قلبي دايم معاكم " التي حققت نجاحاً عربيًا، وكنت أول من قدمت أغنية مشتركة مع الفنان كاظم الساهر .

*وهل هناك تعاون جديد مع الساهر؟

أحببت كاظم الساهر خلال تجربتي في " المحكمة " ، فهو أستاذ رائع في كل شيء، في أسلوبه وتعامله ، ويملك كاريزما مدهشة ، ولأول مرة ومن خلال "سيدتي نت" أعلن عن " الديو" جديد سيجمعني به قريباً، واختار الساهر ألكلمات من أحد دواوين نزار قباني ، وهذا شرف لي أن أغني من إشعاره ، وتكون الإلحان للفنان الساهر ، وهذا يسعدني جدا .

*رغم أنها صديقتك، لماذا لم تحضر الفنانة دنيا باطما حفلك؟

دنيا صديقتي وحبيبتي ونحن على تواصل يومي بالبحرين ، وعدم حضورها هو لارتباطها بحفل في أحد الدول الخليجية وقد غادرت يوم وصولي للبحرين، وقد تحدثت معها ومع زوجها الذي يرافقها يوم الوصول ، واتفقنا على اللقاء في المغرب.

*ما رأيك بدنيا كفنانة؟

دنيا مجتهدة وسيكون لها مستقبل رائع .

*كيف تصفين علاقتك بمواقع التواصل الاجتماعي؟

بالتأكيد أتواصل معن خلال مختلف وسائل التواصل الاجتماعي مع جمهوري ، وانشر صوري مع أبني " آدم " وهو في سن الرابعة من عمره.

*ما تحدثينا عن ألبومك الجديد؟

اخترت العديد من ألاغاني وما زلت في طور الاختيار لباقي الأغاني ، مع ملحنين وكتاب من البحرين والخليج استعداداً لطرح الألبوم.

*وماذا عن الحب في حياتك؟

الحب موجود في حياتي ، وأعيشه في كل لحظة ، حبي لابني آدم ، ولأخي ومدير أعمالي وسندي، وحبي لعائلتي ووطني وجمهوري .