مروان خوري ينضم إلى "أرابيكا" ووائل جسار يبارك

إنضم الفنان مروان خوري إلى شركة "أرابيكا"، بعد سلسلة من الإجتماعات والمفاوضات، ووقع العقد ليلة أمس في جلسة مغلقة حضرها صاحب الشركة ورئيس مجلس إدارة الشركة محمد ياسين والفنان وائل جسار، الذي بارك هذه الخطوة مبدياً فرحه بانضمام فنان صاحب قيمة فنية كبيرة إلى الشركة.

وستثمر الأيام المقبلة، مجموعة من الأعمال الفنية، وتأمل الشركة أن تجمع ملكيّ الرومانسية مروان خوري ووائل جسار في عمل مشترك.

يشار إلى أن الفنان مروان خوري، غادر شركة "روتانا" بعد خلافات بين الطرفين، كانت السبب في نشوب خلافات أيضاً بين خوري والفنانة إليسا.

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