فؤاد عبد الواحد يغني ويُلحن أشعار عبد اللطيف آل الشيخ

يعيش الفنان فؤاد عبد الواحد حالة من النشاط إستعداداً لتنفيذ ألبومه الأول، حيث بدأ تسجيلها في استوديوهات "الصوت" بدبي، وسيضم ألبومه مجموعة من الأغنيات تعاون فيها مع عدد من الشعراء والملحنين من الخليج والوطن العربي، وذلك بعد طرحه عدداً من الأغنيات المنفردة خلال الفترة السابقة.

وقد اختار فؤاد من أشعار الشاعر السعودي عبد اللطيف آل الشيخ أغنيتين، إنتهى من تسجيلهما مؤخراً، ووضع صوته عليهما بحضور الشاعر نفسه، الذي تواجد في الستوديو لوضع اللمسات الأخيرة على الأغنيتين، وهما "بزعمك" من ألحان الملحن عبد الله المناعي، وقام بعملية التوزيع الموسيقي المايسترو عصام الشرايطي، و"لا تكابر" والتي تسجل أول تجربة تلحين للفنان فؤاد، وهي من توزيع المايسترو هشام السكران.

الفنان فؤاد قال إنه سعيد بهذه التجربة التلحينية الأولى في مشواره الفني الغنائي، مؤكداً أنه سيبقى هاوياً في عالم تلحين الأغنية الخليجية والعربية. وأضاف قائلاً: بالطبع، أنا أتشرف بتعاوني الأول مع الشاعر السعودي عبد اللطيف آل الشيخ، ومتفائلاً بهذا التعاون الذي أتمنى أن يكون مثمراً. وقد سعدت بحضور الشاعر عملية التسجيل غنائي للأغنيتين.

كما سيقدم فؤاد مجموعة متنوعة من الأغنيات الخليجية والعربية، من بينها الأغنية اليمينة التي يؤكّد في كلّ مرّة تواجدها في معظم أعماله.

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