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المشعل يغني للملك سلمان في الذكرى الأولى للبيعة

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الخميس 14-01-2016 00:44

بمناسبة الذكرى الأولى لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، طرح المطرب السعودي محمد المشعل أغنية وطنية تتحدث عن انجازات الملك سلمان خلال عام ودوره في قيادة المملكة بكل حكمة.

الأغنية بعنوان "هذا ملكنا"، من كلمات الشاعر مزهر الشهري، ألحان محمد البدر، وتوزيع طارق الجار.

وأطلق المطرب محمد المشعل خلال الفترة الأخيرة عدد من الأغنيات السينجل عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي كان أحدثها "الغصن والطير" وتم طرحها منذ أيام.

 

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