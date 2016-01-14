"حبايب" عمل وطني جديد لـ "ناصر الصالح"

طرح الملحن والفنان السعودي ناصر الصالح عملاً غنائياً وطنياً جديداً بعنوان "حبايب"، تعبر عن روح الأخوة والوحدة التي يعيشها المواطن السعودي دون تفرقة بين سني وشيعي على أرض الحرمين.

الأغنية من ألحان وغناء ناصر الصالح، وكلمات خالد العوض، وتوزيع مدحت خميس، ومكساج وماستر محمد حمدي، تحت إشراف محمد العطار.

وتقول كلمات الأغنية: "سنين وهالبلد عايش بأمان وحب متهني.. ولا نعرف نفرق بين أحد شيعي وأحد سني.. ".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي