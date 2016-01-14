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"حبايب" عمل وطني جديد لـ "ناصر الصالح"

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الخميس 14-01-2016 00:48

طرح الملحن والفنان السعودي ناصر الصالح عملاً غنائياً وطنياً جديداً بعنوان "حبايب"، تعبر عن روح الأخوة والوحدة التي يعيشها المواطن السعودي دون تفرقة بين سني وشيعي على أرض الحرمين.

الأغنية من ألحان وغناء ناصر الصالح، وكلمات خالد العوض، وتوزيع مدحت خميس، ومكساج وماستر محمد حمدي، تحت إشراف محمد العطار.

وتقول كلمات الأغنية: "سنين وهالبلد عايش بأمان وحب متهني.. ولا نعرف نفرق بين أحد شيعي وأحد سني.. ".

 

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