انتهت - إسبانيول 0-2 برشلونة.. منير الحدادي يسجل ثنائية

يؤمن محمد ماجد "أونوش" مهاجم الداخلية أن مباراة الأهلي تعد أحد أسهل المواجهات التي يخوضها فريقه وذلك يجعله يتفائل بتحقيق نتيجة جيدة.

ويستعد الداخلية لملاقاة الأهلي يوم الخميس في ملعب بتروسبورت في إطار الجولة 14 من الدوري المصري.

ويخوض الداخلية المباراة وهو في المركز الخامس برصيد 24 نقطة من 13 مواجهة خاضها.

فيما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 25 نقطة من 11 مباراة خاضها فقط.

ويعد أونوش هو هداف الداخلية خلال الموسم الجاري بتسجيله لثلاثة أهداف من أصل 16 سجلها فريقه حتى الآن.

وتحدث أونوش لـFilGoal.com قائلا:"مباراة صعبة؟ على العكس تماما أنا أراها مباراة سهلة جدا لثلاثة أسباب".

وأوضح"أولا الأهلي فريق يحب الهجوم ولذلك جميع خطوطه تكون مفتوحة، وذلك أسهل بالنسبة لنا عن مواجهة فريق لا يعتمد إلا على التكتل الدفاعي فقط".

وتابع"لذلك سيكون هناك العديد من المساحات الخالية في الملعب بين خطوط الأهلي وعلينا استغلالها".

وأكمل"ثانيا نحن مثل الأهلي لدينا العديد من اللاعبين المميزين القادرين على قيادتنا للفوز في المباراة".

وواصل"ثالثا أهم شيء أن نراقب جيدا مفاتيح لعب الأهلي، وأن نغلق دفاعنا جيدا أمام هجومه".

وأضاف مشددا"كما أن غياب ماليك إيفونا لن يكون مؤثرا على الأهلي، فهو لديه العديد من البدائل الجيدة مثل عمرو جمال هو مهاجم متميز للغاية وسبق لي اللعب بجانبه في منتخب مصر".

وبسؤاله عن مواجهة أحمد حجازي ومحمد نجيب ثنائي دفاع الأهلي وهل يشعر بالرهبة من مواجهتهما أجاب"لا بالطبع".

وأوضح"من يريد أن يكون لاعبا كبيرا عليه ألا يهاب أي أسماء، أنا أعرف حجازي ونجيب جيدا خاصة إنني لعبت مع الأخير".

وأكمل"لا أستطيع القول إنني لاعب جيد إن كنت أشعر بالخوف من اسم أي لاعب أو أي فريق".

وأتم"بشكل عام المباريات الكبرى تكون فرصة لكل اللاعبين لرؤيتهم بشكل جيد بسبب تسليط الضوء الإعلامي عليها".