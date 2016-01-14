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بالصور.. توقيع برتوكول بين محافظة كفر الشيخ والصيادلة لعلاج المصابين مجانا

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وقع اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، والدكتور مصطفى الوكيل وكيل النقابة العامة للصيادلة بروتوكول تعاون بين المحافظة ونقابة صيادلة ، بحضور محمد الصيرة وكيل أول الوزارة السكرتير العام والدكتور أشرف الميكاوى رئيس نادى صيادلة مصر، والدكتور محمد حسين نقيب صيادلة كفر الشيخ، والدكتور عبد العزيز حمودة عضو مجلس النواب والدكتور صبرى الطويلة رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة.

يقضى البروتوكول من خلال "حملة طفل سليم لمجتمع أفضل" بتوقيع الكشف الطبى وإجراء التحاليل الطبية وإعطاء العلاج للمصابين مجانا، وتطبيق مشروع برنامج التوعية الصحية والإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع الأزمات والكوارث.

تضمن البروتوكول تقديم المحافظة الدعم اللوجيستى لإنشاء اللجنة الصحية لإدارة الأزمات وإدارة المخاطر الصحية، وتقديم الدعم اللازم للمتضررين من الكوارث، وتنظيم قوافل طبية ميدانية وتقديم العلاج فى حالات الأمراض والظواهر الصحية المفاجئة حتى لا تتحول إلى حالات وبائية.

كما يتضمن البروتوكل القيام بعمل حملات وتدريبات على الإسعافات الأولية وتدريب فريق من العاملين بالمنشآت والهيئات الواقعة بالمحافظة على عمل الإسعافات حتى يكونوا قادرين على مواجهة أى كوارث بكفاءة عالية، ويتضمن البروتوكول قيام النقابة بدورها فى المشاركة المجتمعية من خلال إقامة أنشطة خدمية كاملة وإنشاء مركز توعية وإسعافات أولية ومركز يقظة دوائية، خصوصا فى المناطق التى تعانى من الفقر الصحى.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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