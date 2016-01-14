رئيس مدينة سمسطا ببنى سويف: إزالة 22 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية

قال أحمد دسوقى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا جنوب غربى محافظة بنى سويف، اليوم الأربعاء، إنه تمت إزالة 22 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بمجلس قروى بدهل، بمساحة 5 أفدنة بعد إزالة 66 حالة فى الـ3 أيام الماضية.

وأضاف رئيس المدينة، فى تصريحات صحفية، إن إزالة التعديات تأتى بناءً على تعليمات المهندس شريف محمد حبيب محافظ بنى سويف، بالتصدى بكل قوة للتعديات على الأراضى الزراعية، مؤكدًا أنه لا تهاون فى التعامل مع المخالفين والمتعدين على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وذلك حفاظًا على هيبة الدولة.