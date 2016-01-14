بالفيديو..مجلس كفر الشيخ التنفيذى يُقرر إقامة عدة مشروعات بسيدى سالم

إقامة مشروعات عديدة بسيدى سالم

إقامة موقف سيارات ببيلا ونقل تبعية ميناء البرلس للمحافظة مؤقتاً

توفير السلع الغذائية بالمنافذ بالمدن والإعلان عن أسعارها

ترأس اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، جلسة المجلس التنفيذى الشهرى بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، وأمانة سر محمد الصيرة وكيل أول الوزارة السكرتير العام، وبحضور المهندس مجدى عطالله وكيل الوزارة السكرتير العام المساعد، واللواء عادل كامل مساعد مدير الأمن ورؤساء المدن والمصالح الحكومية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.>وافق المجلس التنفيذى على تخصيص عدة مساحات بمركز ومدينة سيدى سالم لإقامة مشروعات عديدة "تجمع قمامة – مجمع مواقف – مجمع أسواق – وحدة أخطاء – شونة سيارات – عمارات ومشاريع استثمارية"، كما وافق المجلس على تخصيص مساحة 1500م لإقامة نادٍ لأفراد الأمن بمحلة القصب بمدينة كفر الشيخ .>ووافق المجلس أيضًا لمركز ومدينة بيلا على تخصيص مساحة 660م بقرية الكوم الطويل لإقامة موقف سيارات أجرة، وعلى قرار تخصيص مساحة 1342م المقامة عليها مبنى الوحدة المحلية بكفر المرازقة بمدينة قلين، كما وافق على المجلس لمركز ومدينة قلين بتخصيص مساحة 656م المقامة عليها الوحدة الصحية بكفر المرازقة التابعة لمركز قلين، وعلى قرار تخصيص مساحة 612.5م مشتراة بالجهود الذاتية لإقامة محطة صرف بقرية جماجمون ضمن مشروع 2020، وتمت موافقة المجلس التنفيذى على نقل تبعية الميناء مؤقتًا إلى ديوان عام المحافظة لحين استكمال الهيكل الإدارى لمدينة برج البرلس، ثم ينقل مرة أخرى إلى مدينة البرج .>ووافق المجلس التنفيذى على بيان السلع الغذائية، التى تم توفيرها من الشركة التابعة بوزارة التموين ، واحتياجات المحافظة من هذه السلع، وتمت مخاطبة مديرية الزراعة بكفر الشيخ، حيث أفادت أنه تم توزيع كشوف السلع الواردة من وزارة التموين على جميع رؤساء المدن.

كما تم التنسيق مع مديرية التموين، حيث أفادت أن السلع خاصة بفروع دلتا ماركت التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة فقط، وتم إخطار جميع رؤساء المدن أو من ينوب عنهم بذلك.. ووافق المجلس على تكليف رؤساء المدن بالتنسيق مع مديرية الزراعة لتوفير السلع الغذائية التى توفرها الشركة القابضة وطرحها بالمنافذ.. كما وافق المجلس التنفيذى على تكليف هيئة الطرق بإصلاح طريق بنى بكار – مطوبس، وذلك لوجود انهيارات وكسور بالطريق، مما يؤدى إلى كثرة الحوادث عليه حفاظًا على حياة المواطنين .

فتح باب تراخيص التكاتك

مكافأة رجال المرور فى حالة ضبط التكاتك المخالفة

>كما قرر محافظ كفر الشيخ فتح باب التراخيص بمركبات التوك توك مع حذر سيرها على الطرق السريعة وداخل عاصمة المحافظة، وعدد من عواصم المدن ومن يخالف ذلك يفرض عليه غرامة قدرها 1000 جنيه .>كما قرر محافظ كفر الشيخ مكافأة من يقوم من رجال المرور أو الوحدات المحلية بضبط التوك توك المخالف أو مخالفة خط سيره، وغير المرخص له 40% من قيمة الغرامة، سواء أحداهما أو كلاهما معًا وقيمتها 400 جنيه .