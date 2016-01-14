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محافظ السويس: اعتماد 2 مليون جنيه لنظافة أحياء المحافظة

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أكد اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس أن وزير التنمية المحلية قد وافق على اعتماد مبلغ 2 مليون جنيه لصالح النظافة بالأحياء، مشيرا إلى أنه سيتم مخاطبة الدكتور وزير البيئة من أجل تدعيم جهاز النظافة بالسويس.

وأعلن الهياتمى عن تنظيم مسابقة شهريا لأنظف وأجمل حى يتم خلالها تقديم مكافأة مالية للعمال المتميزين وتقديم شهادات تقدير وميدالية المحافظة لقيادات ومسئولى الحى والنظافة تقديراً لهم.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة لمتابعة ومراجعة أعمال جهاز النظافة وتقييم أدائه، وأعطى المحافظ مهلة 30 يوما لمسئولى وعمال النظافة لضبط وتحسين الأداء ونظافة الشوارع، مؤكدا على مدير الجهاز عمل خطة سريعة لصيانة المعدات والسيارات وتوفير قطع غيار لجهاز النظافة، مؤكدا على أنه سيحاسب المتقاعس فى العمل من المسئولين بالجهاز أو الحى أو العمال، وناشد المحافظ عمال النظافة بالعمل الجاد من أجمل تجميل السويس، مشيرا إلى أن النظافة تكون سببا فى زيادة الاستثمار.

وكلف اللواء الهياتمى السكرتير العام المساعد نشأت البارودى بإعداد تقريرا تفصيلى عن احتياجات الجهاز المطلوبة العاجلة.

جاء ذلك خلال اجتماع الذى عقد بمقر جهاز النظافة المؤقت بالمجلس المحلى بالسويس وحضره كل من نشأت البارودى السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء عبد العظيم محمد رئيس حى السويس والعميد علاء إسماعيل رئيس حى فيصل والمهندس إبراهيم حسن رئيس حى الجناين والمحاسب غريب جودة رئيس حى عتاقة والعميد جمال عمر مدير جهاز النظافة ورفيع محمد مدير جهاز التجميل ومسئولى الحملة الميكانيكية وعمال ومشرفى وإدارى جهاز النظافة.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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