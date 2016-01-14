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مرتضى منصور لـ"خالد الغندور": الزامبى مايوكا ينضم للزمالك خلال ساعات

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مرتضى منصور لـ"خالد الغندور": الزامبى مايوكا ينضم للزمالك خلال ساعات مرتضى منصور لـ"خالد الغندور": الزامبى مايوكا ينضم للزمالك خلال ساعات
أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أن الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بقيادة أحمد حسام ميدو، استقر بشكل نهائى على ضم الزامبى إيمانويل مايوكا مهاجم ساوثهامبتون الإنجليزى السابق، لصفوف القلعة البيضاء من أجل تدعيم خط هجومه.

وأضاف مرتضى خلال تصريحاته لبرنامج "اللعبة الحلوة" مع خالد الغندور، أن ميدو وحازم إمام رئيس الجهاز استقرا على التعاقد مع "مايوكا" وسيتم إنهاء جميع إجراءات التعاقد معه خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضح رئيس الزمالك أنه لن يتم الاستغناء عن إبراهيم صلاح أو أحمد حسن مكى أو أحمد حمودى، حتى نهاية عقودهم، مضيفاً أنه لن يتم الرجوع عن التعاقد مع رمزى خالد، مؤكداً أن محمد أبو جبل وشريف علاء سيرحلان .

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