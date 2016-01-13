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ستة زوارق حربية إسرائيلية تخترق المياه الإقليمية اللبنانية

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ستة زوارق حربية إسرائيلية تخترق المياه الإقليمية اللبنانية ستة زوارق حربية إسرائيلية تخترق المياه الإقليمية اللبنانية
اخترقت ستة زوارق حربية إسرائيلية اليوم الأربعاء المياه الإقليمية اللبنانية.

وذكر بيان صدر عن الجيش اللبنانى مساء اليوم أن الزوراق الحربية الإسرائيلية اخترقت المياه الإقليمية اللبنانية قبالة بلدة رأس الناقورة من الساعة الثامنة حتى الحادية عشرة صباحا لمسافة 400 متر.

وأشار البيان إلى أنه يجرى متابعة هذا الاختراق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان "اليونيفيل".
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