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إصابة شاب فلسطينى واعتقاله على يد الاحتلال بمحافظة الخليل

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إصابة شاب فلسطينى واعتقاله على يد الاحتلال بمحافظة الخليل إصابة شاب فلسطينى واعتقاله على يد الاحتلال بمحافظة الخليل
أصيب شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى على مفرق بيت عينون شرق محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة بزعم محاولة القيام بعملية دهس.

وقالت مصادر فلسطينية طبية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب بعد أن منعت طواقم الإسعاف من تقديم العلاج له.

يأتى ذلك فيما تدور مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال وأهالى بلدة سلوان بالقدس المحتلة، حيث يطلق الاحتلال الرصاص المطاط بشكل عشوائى تجاه المنازل.
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