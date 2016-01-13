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مصيلحي: طالبنا وزير الاستثمار بالمشاركة باللجنة الاقتصادية

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مصيلحي: طالبنا وزير الاستثمار بالمشاركة باللجنة الاقتصادية مصيلحي: طالبنا وزير الاستثمار بالمشاركة باللجنة الاقتصادية

الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب

وقال الدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية من داخل مجلس النواب، إن اللجنة وافقت علي مجموعة القوانين الاقتصادية المعروضة عليها.

وأضاف النائب البرلماني “أن المجلس طلبنا وزير الاستثمار للمشاركة في نقاش قانون الاستثمار الموحد باللجنة الاقتصادية”.

وأوضح المصيلحي لبرنامج «البرلمان» الذي يقدمه الاعلامي نصر القفاص علي قناة أون تي في  أن هناك عدد من القوانين الهامة وخاصة قانون الاستثمار الموحد وقوانين الغرف التجارية وقانون التمويل لمشروعات متناهية الصغر وقانون المناطق الصناعية الحرة.

وأشار الي أن هناك بعض التعديلات طرحت علي قانون الاستثمار ، وقدموا طلبا لحضور وزير الاستثمار واستجاب علي الفور للمشاركة في اجتماع اللجنة اليوم الخميس في الساعة الواحدة ظهراً ، لان القانون يتحدث عن مناخ جديد للاستثمار.

ونوه أن هناك قوانين اخري ابدي بعض النواب عليها ملاحظات ولكن سيتم استدعاء الجهات المعنية لمناقشة تلك القوانين .

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