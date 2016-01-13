وزير المالية: نعد النواب بالتواصل بمنتهي الشفافية

قال وزير المالية الدكتور هاني قدري إن لجنة الخطة والموازنة وافقت علي كل القوانين المعروضه عليها ، وهناك بعض الملاحظات والتفسيرات قدمت من النواب سنقدمها للجنة في اجتماعها غداً الخميس.

وأشار لبرنامج «البرلمان» الذي يقدمه الاعلامي نصر القفاص علي قناة أون تي في إلى أنه قام باستعراض الاجواء والاسباب التي أدت لصدور كل قانون قبل طرحه للناقش في اجتماعات لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب كمال أحمد ، وهذا أعطي ارتياحا للنواب ونوع من الثقة المتبادلة مع الحكومة.

وأوضح أن هذا اول لقاء يتم مع النواب وجها لوجه وهذه تجربة ديمقراطية جيدة ، مؤكدًا أنه سوف يتواصل مع مجلس النواب بمنتهي الشفافية.