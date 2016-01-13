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«قضايا المرأة» تنظم أولى فاعلياتها بورشة عمل للإعلاميين بالإسماعيلية

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المراسل: هشام عواض

بدأت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم الأربعاء، أولى أيام فعاليات ورشة عمل ” الإعلام و النساء .. قضايا وآفاق”، المنعقدة في محافظة الإسماعيلية، من الفترة 13 : 16 يناير الجاري.

جاء في فاعلية اليوم، التأكيد على دور وسائل الإعلام في تسليط الضوء على الانتهاكات بحق المرأة ومنها “زواج القاصرات ، ختان الإناث، عدم تولي المرأة للمناصب العليا”، بالإضافة عن اظهار المرأة بصورة نمطية سلبية في وسائل الإعلام.

وقال المحاضر الحقوقي محمود عبد الفتاح خلال اليوم، أن يجب الاهتمام بالموضوعات المتعلقة بحقوق المرأة وتسليط الضوء عليها في الإعلام وتفعيل الدور الرقابي للإعلام على الانتهاكات ضد المرأة وكذلك تصحيح المفاهيم المغلوطة.

وأضاف ” عبد الفتاح”، أن يجب على الإعلاميين أن يكونوا على معرفة ودراية كاملة بالمعلومات الخاصة بحقوق المرأة وكذلك المصطلحات والتصويفات الدقيقة مثل جرائم الشرف والاتجار بالبشر.

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