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«الجيوشي» يقترح إنشاء جهاز لتنظيم النقل في نهر النيل

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«الجيوشي» يقترح إنشاء جهاز لتنظيم النقل في نهر النيل «الجيوشي» يقترح إنشاء جهاز لتنظيم النقل في نهر النيل

وزير النقل

انتهى منذ قليل، اجتماع تنظيم النقل النهري، والذي عقد برئاسة الدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل، وحضور قيادات شرطة المسطحات المائية والتنمية المحلية ووزارة السياحة.

 وقال أحمد إبراهيم، المتحدث الرسمي لوزارة النقل، إن الاجتماع يهدف إلى توحيد جهة الإشراف والتفتيش والترخيص للمراكب والمعديات التي تعمل في نهر النيل.

وأضاف إبراهيم، في تصريحات صحفية اليوم، أن الجيوشي، اقترح أن تكون هناك سلطة أو جهاز مشكل من كل الجهات المعنية بما في ذلك وزارتي الري والزراعة للاشراف والتفتيش وترخيص مراكب الصيد.

وأوضح، أن الجهاز يهدف إلى الإشراف على التصنيع والتأكد من توافر احتياطات الأمن والسلامة للمراكب والمعديات، لافتا إلى أن هدف الوزار هو تأمين المواطن الذي يستخدم المعدية الصغيرة مثل السائح الذي يستخدم الفندق العائم فاحتياطات الامن والسلامة يجب أن تكون واحدة في كل وسيلة تعمل النيل.

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