تحرير 965 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

شنت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية بضرورة عودة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وتمكنت الحملة التى رأسها العميد محمد عامر مدير ادارة المرور من تحرير وضبط 965 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 435 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و101 مخالفة إزالة ملصقات و122 مخالفة انتظار خاطئ و 3حجز سيارة و170 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو32 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة و47 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و40 مخالفة تجاوز السرعة " رادار"و11 مخالفة سحب رخص لعدم الصلاحية الفنية وسحب 4 رخص لمخالفة البيئة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 17 دراجة نارية بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم وتحرير 13 مخالفة إنتهاء رخصة تسير دراجة نارية و14 مخالفة انتهاء رخصة قيادة دراجة نارية و16مخالفة عدم ارتداء خوذة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.