البابا تواضروس الثاني ينهى العظة الإلهية بمطرانية قنا‎

أنهى البابا تواضروس الثاني، بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، العظة الإلهية الأسبوعية، والتى تقام لأول مرة بالصعيد منذ تولية المنصب، وذلك بمطرانية قنا بمدينة قنا بحضور القيادات الكنيسية والمئات من الأقباط ​.​

وأكد البابا، خلال كلمتة بالكنيسة الأرذثوكسية بوسط مدينة قنا، أن محافظة قنا تنعم بالأمن وبالمحبة بين مواطنيها، مطالبا بنشر ثقافة المحبة والتسامح بين الجميع.

وأشار إلى اعتزازه بالروابط القوية، ومشاعر الأخوة والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب .

ومن جانبه، رحب اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، بالبابا تواضروس الثاني، مشيرا إلى أنه لا فرق بين مسلم ومسيحى فى قنا فالجميع واحد ومختلطين فى جميع جوانب الحياة.