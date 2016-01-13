في "سيدتي" غداً: "غواتيمالا" وجهة هواة المغامرات

تقرب "غواتيمالا" من "المكسيك"، وتعدّ وجهة مثالية في الموسم الحالي لرحلة مليئة بالمغامرات الشيقة. على الرغم من صغر مساحة "غواتيمالا"، إلا أنّها تجعل زائرها يغوص في الثقافة الأميركية الهندية، وتحديداً في قلب حضارة شعوب "المايا".

محطّات في "غواتيمالا"

_ "أنتيغوا": هي مدينة استعمارية قديمة، محاطة بالجبال البركانية، ما سبّب تدميرها عشرات المرات. تشتهر بطرقاتها المبلطة، وصروحها الدينية، ومنازلها الملوّنة... يتمتع سكّان "أنتيغوا" باللطف وحسن استقبال السائحين.

هناك، يبدو المتنزه الرئيس قلب "أنتيغوا"، وهو عبارة عن ساحة فسيحة متمركزة وسط مجموعة من الصروح القديمة، الصروح التي تشغلها المقاهي والمطاعم و"البوتيكات" وشركات السياحة والسفر والمصارف...

يجذب المتنزه السائحين، ويشكّل نقطة انطلاقهم لاكتشاف مواقع مجاورة مثل طريق "سانتا لوشيا"، كما جبل "باكايا" البركاني، الجبل الذي يرتفع 2552 متراً.

_ بحيرة "أتيتلان": هي واحدة من بحيرات العالم الأجمل! عند بلوغ المكان، يحلو اكتشاف قرية "سانتا كاتارينا بالوبو" التي يسكنها الهنود. هناك، تتردد صور النساء اللاتي يحكن الأغطية والرجال الذين يعملون في الحقول... وبواسطة المركب، يمكن بلوغ "سان ماركوس"، حيث يمكن تذوق أسماك البحيرة المحضرة وفق الطريقة التقليدية. وتنتهي الرحلة بالمرور بقرية "سان بيدرو" لتسلق البركان الذي يصل ارتفاعه الى 3000 متر، بعد اجتياز حقول زراعة البن والأفوكادو.

_ أطلال مدينة "تيكال": تعدّ "تيكال" مدينة شعوب "المايا" الأكبر والأقدم، وهي لا تزال محفوظة على نحو جيد، في قسم "بيتين"، على بعد 20 كيلومتراً من "فلوريس" ومن نهر "بيتين إيتزا". يتطلّب دخول "المدينة" دفع بدل مادي. وأثناء التنقل في الموقع، تتعدّد المعابد القديمة التي يمكن تسلّق بعضها، مع ملاحظة الغابة المجاورة المليئة بالطيور. علماً أنّه يتوفّر فندق في المكان، إلا أنّه على الرغم من أسعاره المرتفعة، هو يسمح بمشاهدة مغيب الشمس الرائع.

_ بركان "باكايا": هو يقع في قسم "إسكوينتلا"، على بعد 30 كيلومتراً من العاصمة "أنتيغوا"، ويعرف بنشاطه الدائم، إلا أن الأخير ضعيف. ويمكن تسلق البركان ومشاهدة فوهته عن كثب، كما الحمم البركانية المنبثقة منه، ولو أن الرائحة نفاذة! يمكن التوجه إلى البركان المذكور، في رحلة منظمة من قبل وكالة سفر، انطلاقاً من "أنتيغوا"، مع الإشارة إلى أن تكلفة التذكرة ليست مرتفعة، وتشمل دخول المنتزه المجاور للبركان، حيث يمكن شراء الوجبات الخفيفة والفاكهة.

تابعي المزيد من المحطات في "غواتيمالا"، وأحوال مناخها في عدد "سيدتي" 1819 غداً.

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