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تحقيق في الجول - كيف تم إعداد النني بدنيا لمواجهة قوة الدوري الإنجليزي

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الدوري الإنجليزي يختلف كليا عن الدوري السويسري، ولذلك فأن محمد النني لاعب وسط بازل المنتقل إلى أرسنال يخضع لتعامل خاص قبل مشاركته في أول مباراة بقميص المدفعجية.

علم FilGoal.com أن النني خضع لبرنامج بدني دقيق خلال الأيام الأخيرة التي شهدت تواجده في سويسرا وفرنسا.

تدرب النني منفردا في صالة الجيمانيزيوم وأرض الملعب على يد سام ويلسون عضو جهاز الإعداد البدني بأرسنال خلال الأيام الأخيرة.

سام ويلسون وصل إلى سويسرا مطلع يناير ومنذ ذلك الحين يقوم بإعداد النني بدنيا لمجارة قوة الدوري الإنجليزي، بناء على تعليمات أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال.

من هو ويلسون؟

انضم ويلسون لفريق الإعداد البدني بأرسنال في يونيو 2014 وقتما كان يحضر للحصول على شهادة الماجيستير في هذا المجال.

واكتسب المدرب الشاب الخبرة اللازمة من العمل مع نخبة من لاعبي الرجبي والهوكي والكريكيت، والتي يتمتع لاعبوها بقوة بدنية هائلة لطبيعة هذه اللعبات.

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المدرب البالغ من العمر 24 عاما حاصل على بكالريوس العلوم الرياضية، كما يحمل شهادة NSCA التي تؤهله للعمل كمدرب بدني محترف.

ويلسون هو المسؤول عن تطوير قدرات الأداء البدني للاعبين الشباب بأرسنال.

النني يملك جسدا متوسطا مقارنة بالقوة البدنية التي يتمتع بها لاعبي الدوري الإنجليزي، فهو يملك الطول المثالي (1.80 سم) لكنه ضعيف على المستوى العضلي.

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رشاقة لاعب المقاولون العرب السابق تساعده على الركض بشكل فائق، فقد كان أكثر اللاعبين ركضا بدوري أبطال أوروبا في نهاية دور الـ16 الموسم الماضي.

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سام ويسلون والجهاز البدني الذي يعمل به سيستكملون البرنامج التأهيلي الذي وضعه فينجر للنني خلال الأيام المقبلة، فأنه لم يخض أي مباراة رسمية شهر بالتمام والكمال.

فقد توقف الموسم في سويسرا منذ 13 ديسمبر الماضي بسبب العطلة الشتوية التي تغطي فيها الثلوج الأراضي السويسرية.

قد يشارك النني على فترات خلال المباريات المقبلة لأرسنال قبل أن يكون جاهزا لخوض غمار الصراعات البدنية المعروف بها الدوري الإنجليزي.

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جدير بالذكر أن النني لعب في صفوف ناشئي الأهلي منذ الخامسة من عمره قبل الانتقال للمقاولون في 2008 والمشاركة مع الفريق الأول في 2010.

وحصد اللاعب البالغ من العمر 23 عاما لقب الدوري السويسري مع بازل في السنوات الثلاثة التي لعبها بقميص الفريق.

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