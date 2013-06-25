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بالصور| نصر محروس وبهاء سلطان يدعمان مظاهرات 30 يونيو بأغنية "عمر المصري ما يبقى جبان"

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بالصور| نصر محروس وبهاء سلطان يدعمان مظاهرات 30 يونيو بأغنية "عمر المصري ما يبقى جبان" بالصور| نصر محروس وبهاء سلطان يدعمان مظاهرات 30 يونيو بأغنية "عمر المصري ما يبقى جبان"

كتب : هشام أمين منذ 31 دقيقة

انتهى المنتج نصر محروس، من تصوير أغنية "إنزل.. عمر المصري ما يبقى جبان" للمطرب بهاء سلطان بمشاركة المطربة الشابة توبة، وهي أغنية من كلمات نصر محروس وألحان حسين محمود وتوزيع أمير محروس وهندسة صوت هاني محروس، وتم تصويرها في أحد البلاتوهات بطريق " - الإسكندرية" الصحراوى مع مدير التصوير مازن المتجول وإخراج نصر محروس.

ويقول نصر إن "الأغنية تتضمن دعوة لكل المصريين للنزول والمشاركة فى تظاهرات يوم 30 يونيو، بشكل سلمي وبعيدا عن أى عنف أو تحريض، لأنني ليس لى أى توجهات سياسية وكل ما أتمناه هو خير هذا البلد، فقد كتبت هذه الأغنية بإحساس كل مصرى يريد أن يعبر عن رأيه بحرية ودون قيود".

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