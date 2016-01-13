رئيس الأمن العام يشدد على ملاحقة الهارببن من تنفيذ الاحكام مع عدم التجاوز بحق المواطن

كرم اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدد من مفتشي الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالقطاع لضبطهم 20 من المحكوم عليهم الهاربين خاصة متعددي الأحكام والمطلوبين فى 2873 قضية .

وشدد رئيس قطاع الامن العام على الضباط المكرمين تحقيق الموائمة بين الجهود الامنية وعدم التجاوز مع المواطنين اثناء تنفيذ الاحكام ، كما اثنى على جهدهم الملموس خلال الفترة السابقة .

كما طالب مساعد وزير الداخلية استخدام التكنولوجيا الحديثة لمسايرة العصر والابتكار فى العمل، ونقل شكر وزير الداخلية لهم على الجهد المبذول، مطالبا بالمزيد من النتائج الملموسة والتفانى فى العمل من اجل تحقيق الأمن والاستقرار للوطن .

وأعرب الضباط المكرمين عن بالغ شكرهم وتقديرهم

>وان تكريمهم حافز لهم ولزملائهم على بذل النفيس والغالى من اجل تحقيق الأمن لمصرنا الحبيبة .