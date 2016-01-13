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فوائد مذهلة للفراولة "ملكة الفواكه".. أبرزها حرق الدهون وتحسين الذاكرة

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فوائد مذهلة للفراولة "ملكة الفواكه".. أبرزها حرق الدهون وتحسين الذاكرة فوائد مذهلة للفراولة "ملكة الفواكه".. أبرزها حرق الدهون وتحسين الذاكرة
يطلق على الفراولة "ملكة الفواكه" فى البلدان الآسيوية لأنها غنية بالفيتامينات والفوائد الصحية أكثر من فواكه أخرى، بما فيها التفاح والبرتقال والموز.

وكشف الموقع الطبى الامريكى “Medical News Today”، عن 4 فوائد مهمة للفراولة تجعلها تتربع على عرش الفواكه، تشمل:

1- تساعد على حرق


>تتميز الفراولة باللون الأحمر، ويحوى مادة الانثوسيانين التى تحفز الجسم على حرق الدهون المخزنة فى البطن والخصر والأرداف.

2- تقوى الذاكرة على المدى القصير


>الانثوسيانين الموجود بالفراولة يقوى الذاكرة قصيرة المدى بنسبة 100% فى ثمانية أسابيع فقط من تناول حفنة من الفراولة يومياً، وفقاً لمجلة الكيمياء الغذائية.

3- تقلل الالتهاب داخل الجسم


>تتميز الفراولة بقدرتها على خفض بروتين C التفاعلى (CRP)، الذى يعتبر إشارة إلى أن هناك التهاب بالجسم، وفقاً لباحثون من جامعة هارفارد.

4- تخفض فرص الإصابة بأمراض القلب والشرايين


>تحوى الفراولة مركبات "الفلافونويد" المسئولة عن لونها ونكهتها، والتى تعمل على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

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مصر 365

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