زينة تكشف لـ"القاهرة اليوم": "أقسم بالله ما رفعت قضية على أحمد عز"

كشفت الفنانة زينة تكشف كواليس، قضية النسب التى أنتصر لها القضاء اليوم للمرة الثانية بنسب التوأم للفنان أحمد عز، مشيرة إلى أنها لم ترفع قضية على الفنان أحمد عز، قائلة :"أقسم بالله العظيم، أنا مرفعتش عليه قضية"، موضحة أنها عندما عادت من السفر، كانت شهادات أبنيها موثقة من وزارة الخارجية بمصر وأمريكا، باسم والدهما، قائلة :" عملت شهادات الميلاد باسمه، ولما رجعت مصر ، أول ما دخلت المطار، ومعايا الطفلين، شافوا شهادات الميلاد الموثقة من وزارة الخارجية، فلما شافوا اسميهما، قالوا أبنى احمد عز، وبناء على الاسم ، علمت إحدى الصحف بذلك، ونشروا أن زينة عادت من السفر ومعها طفلى أحمد عز".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم"، على فضائية "اليوم"، مع الإعلامية رانيا بدوى، :"كنا عادى وكان فى مشاكل لكن متوصلش لقضايا، وكان بيكلم أهلى ومفيش حاجة، وفجأة لقيته طالع فى برنامج وقال أنه كان مع النائب العام واشتكانى واتهمنى بالتزوير"، مشيرة إلى أن "عز" هو من بدأ بالتقاضى ، وبناء عليه سار الموضوع فى اتجاه قضية، مؤكدة: "حتى حقى مكنتش عاوزة أخده بقضايا، لأنى كنت شايفة منه اللى ميوصلش لمحكمة".

وذكرت الفنانة زينة، أنها كانت قد أحضرت محامى للتدخل بشكل شخصى للصلح، وذهبت للصلح، لم يحضر "عز" وأغلق هاتفه .

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