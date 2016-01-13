خبر في الجول - لا مشاكل للنني مع التجنيد .. وأرسنال يعلن ضمه صباح الخميس

لا يعاني محمد النني لاعب وسط بازل الذي يكمل إجراءات انتقاله لأرسنال خلال ساعات من أي مشاكل حاليا مع التجنيد.

وخرجت صحيفة ميرور الإنجليزية لتؤكد اقتراب تعاقد المدفعجية مع النني، لكنها أشارت إلى أن أرسنال قد يفقده لمدة عام بسبب الخدمة العسكرية.

ميرور - أرسنال سيتعاقد مع النني وقد يفقده لمدة عام!

وتمتد الخدمة العسكرية في مصر من عمر 18 حتى الـ30 لمن يملك إخوة أشقاء من الذكور، والنني لديه شقيقه الأصغر ويدعى "سيف"، وبالتالي فأن صاحب الـ23 عاما ما زال تحت سن الخدمة العسكرية.

وعلم FilGoal.com أن النني غير مطلوب للتجنيد حتى الآن كونه طالبا بأحد المعاهد الخاصة في مصر.

وقال مصدر مقرب من اللاعب ويتواجد معه حاليا بلندن في تصريحات لـFilGoal.com مساء الأربعاء: "لا يعاني النني من هذه المشكلة التي زعمتها صحيفة ميرور".

وأضاف "لقد تم حل كل الأزمات الخاصة باستخراج تصريح العمل وتأشيرة الدخول لبريطانيا، ويستعد النني للظهور إعلاميا كلاعب في أرسنال في الساعات الأولى من صباح الخميس".

النني وصل إلى لندن صباح الأربعاء ويتواجد حاليا في مركز تدريب أرسنال بمنطقة كولني، فيما يلعب فريقه الجديد ضد ليفربول في ملعب أنفيلد.

تقرير في الجول – هل يتفادى النني ما واجهه صلاح مع ليفربول؟

مقال رأي .. لا تستغرب لو انتقل النني لأرسنال عزيزي الجهبذ

جدير بالذكر أن النني لعب في صفوف ناشئي الأهلي منذ الخامسة من عمره قبل الانتقال للمقاولون في 2008 والمشاركة مع الفريق الأول في 2010.

وحصد اللاعب البالغ من العمر 23 عاما لقب الدوري السويسري مع بازل في السنوات الثلاثة التي لعبها بقميص الفريق.

"بازل رفض أول عرض من أرسنال لضم النني وحارب من أجل بقاءه"

المقاولون يكشف لـ في الجول - ماذا سيفعل بأموال صفقة النني