الإهمال بمستشفى المنوفية الجامعي يقتل أم «إكلينكيا»

تسبب الأهمال الطبى بمستشفى الجامعة بشبين الكوم بمحافظة المنوفية فى دخول أم لطفل عمره 3 أشهر فى غيبوبة تامة والموت إكلينكيا بسبب حقنها بعقار خطأ بعد شكوتها من مغض حاد بتاريخ 6 يناير الماضى .

وأكد محمد عبد الله من قرية إصطبارى بشبين الكوم إن زوجته أيه سعيد عطية 20 سنة متزوجها منذ سنتين ولديهما طفل 3 أشهر ، شعرت بمغص حاد فى البطن فى العاشرة من مساء يوم الاربعاء الماضى فإنطلقنا لمستشفى الجامعة بشبين الكوم .

وأضاف زوج الضحية ” كانت توجد دكتورة بالنبطشية كتبت لها على علاج “حقنة” لا توجد بالمستشفى وتم شرائها من الخارج قائلا “رجعت لقيت الدكتورة بتلعب فى الموبيل وبدون اى إهتمام قالت الطبيبة اديها للممرضة تدهالها بالفعل سحبت الممرضة الانبول ووضعته داخل محلول كان معلق لها ” .

وأوضح إنه بعد دقائق تغيير لون بشرتها إلى الأسود وشعرت بتعب شديد قائلة “إلحقنى أنا بموت” فردت الدكتورة متقلقش عادى جدا وبعد إستغاثة زوجته هرول بطرقة المستشفى فقابل طبيب عندما رأى المريضة صرخ فى وجه الممرضة وقال لها إزاى تديها الحقنة دى وإتضح إنها حقنة ” بنج كلى” للعمليات الكبرى 5 سم.

ونوه زوج الضحية أن نبض زوجته وصل إلى 3400 فى الدقيقة عشرات أضعاف المعدل الطبيعى 70 ثم دخلت فى غيبوبة كاملة من وقتها وتوقفت جميع أجهزة جسمها وأن حياتها مسألة وقت ساعات او أيام.

ومن جانبه أعترف الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية بالواقعة بتلقى المريضة عقار خطأ أى لدخولها فى غيبوبة تامة مشيرا إلى أنه قرر إحالة جميع مسئولى النبطشية وجميع المقصرين فى واقعة المريضة للتحقيق.

وأكد أنه اجتمع مع أهلية المريضة لتقديم الدعم المعنوى لهم والتأكيد على توفير كافة سبل الرعاية الصحية لإنقاذ حياتها.