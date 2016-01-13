ضبط عنصرين من الاخوان بأسوان

تمكنت حمله مكبره من مباحث اسوان بالاشتراك مع مباحث الأمن الوطني ومدعومه بمجموعات قتاليه من الأمن المركزي من ضبط شخصين من عناصر جماعة الاخوان الارهابية لاتهامهما بالتورط فى التخطيط لاحداث شغب واثارة الفوضى.

وتلقي اللواء محمد مصطفى مدير امن اسوان اخطارًا يفيد بضبط كل من ضبط خالد م.ا 32 سنة مهندس و حسن ا.ع 36 سنة فني، وذلك لانتمائهم لجماعة الإخوان وقيامهم بتكوين جماعات بهدف تعطيل العمل بمؤسسات الدولة والاشتراك في التظاهرات المحرضة علي العنف وإثارة الفوضى، تحررمحضر رقم 8 أحوال مركز ادفو لسنة 2016، وجاري عرض المتهمان علي النيابة.