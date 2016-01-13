صور| تفاصيل جولة محافظ أسوان التفقدية بإدفو والرديسية‎

تفقد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، الأربعاء، عددًا من المواقع الخدمية بمركز ومدينة إدفو شملت مستشفي الحميات ومدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات ومنطقة معبد إدفو بالإضافة إلى مدينة الرديسية قبلي، رافقه خلالها رئيس مدينة إدفو ومدير عام الصحة.

ووجه محافظ أسوان، خلال جولته بمستشفي الحميات، رئيس المدينة ومدير الصحة بسرعة إعداد تقرير مفصل عن المنشآت الصحية بإدفو بالكامل، والموقف الطبي بها وعرضه علي المحافظ ليتم من خلاله إعادة توزيع الأقسام الطبية المختلفة بمستشفي إدفو العام الجديد الجارى هدمها وإعادة بنائها والتي تم إلحاقها بمستشفي الحميات لتخفيف المعاناة عن المرضى وتوفير الخدمة الطبية المتميزة لهم لحين الإنتهاء من مشروع إنشاء مستشفي عام جديد في نفس الموقع القديم .

كما شدد المحافظ، على سرعة تخصيص الوحدة المحلية قطعة أرض مناسبة لإقامة مستشفي ميداني من قبل وزارة الصحة شاملة كافة التجهيزات الطبية والأقسام المختلفة علي مساحة 10 ألاف متر، موجهًا بضرورة إنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بأعمال تطوير مستشفي الحميات بإدفو خلال أسبوع واحد من الآن علي أن يعقب ذلك تنفيذ أعمال التطوير بشكل لا يعوق سير العمل داخل المستشفي.

وحذر حجازي، من التعقيدات الروتينية والإلتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ أي أعمال مع الإستمرار فى تقديم الخدمة الطبية للمرضي بشكل منتظم، لافتا إلى أنه لن يتم التهاون في أي تقصير وسيتم محاسبة المقصرين فوراً في حالة عدم تنفيذ هذه التكليفات بالشكل المطلوب.

ووجه بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة، ورفع كفاءة النوافذ للحد من الحشرات الضارة، وكذا الإهتمام بتجهيزات، وأثاثات المستشفي، مطالبًا مديري المستشفيات بضرورة الاطلاع على حالات المرضى بصفة يومية من خلال التقارير الطبية والروشتة العلاجية لمتابعة حالتهم أولاً بأول وتوفير الخدمة الصحية بجودة عالية.

وكلف محافظ أسوان، مدير عام الصحة، بسرعة مراجعة كافة ماكينات الغسيل الكلوي بالمستشفي وصيانتها من أي أعطال لتستوعب كافة الحالات المرضية المترددة وذلك بعد شكوي نجل أحد الحالات المرضية من تعطل الماكينات، وعدم كفاءتها بالشكل المطلوب.

وفي نفس السياق، فاجأ المحافظ، العاملين بمدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات بتفقده لها والمدرسة تضم 800 طالبة في المراحل التعليمية المختلفة.

كما تفقد مجدى حجازي، منطقة معبد إدفو حيث وجه الأثرية سوزي سمير مدير عام الأثار بادفو إلي ضرورة وضع تصور شامل لتطوير وتجميل البازارات السياحية بمنطقة المعبد والتي تضم 75 بازار سياحي وذلك خلال أسبوعين من تصميمات هندسية لأعمال التطوير مع حل مشكلة الأرضيات والأسقف والإضاءة علي أن يتم ذلك علي نفقة أصحاب البازارات بعد موافقتهم بإشراف من الآثار مع قيامهم بسداد الإيجارات المتأخرة عليهم لصالح منطقة أثار إدفو .

ووجه المحافظ، بإعداد تقرير شامل من قبل مدير آثار إدفو بمطالب تأمين وإضاءة ونظافة مدخل المعبد والمنطقة المحيطة به لدراستها مع وزارة الآثار وتلبيتها بأعتبار ان معبد إدفو من أهم المزارات السياحية بأسوان، وإستمع المحافظ للعديد من شكاوي المواطنين خلال الجولة منها شكوي المواطن عبد العاطي حسن إبراهيم 43 سنة والمصاب في حادث حيث أنه يعمل سائق بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بادفو ويطلب من التأمين الصحي توفير التعويض اللازم له.

كما وجه، بسرعة إزالة المطب الترابي الموجود في مدخل كوبري إدفو العلوي لتحقيق التناسق الجمالي للمنطقة المطلة علي نهر النيل بعد إنتهاء الغرض منه والمتمثل فى تغطية خطوط سحب المياه الجوفية من موقع إنشاء مستشفى إدفو العام، هذا وتفقد مجدى حجازى أيضاً مركز صحة الأسرة بمدينة الرديسية قبلي حيث وجه إلي سرعة نهو إنشاء قسم الغسيل الكلوي بمركز الصحة خلال شهر من الآن.

وأكد أنه سيوجه مسئولى قطاع الكهرباء لتخفيض قيمة المقايسة الخاصة بتوصيل التيار الكهربائي لمسجد الحسن الشاذلي بالطريق الرئيسي الزراعي أسوان / القاهرة بمنطقة خور الزق بمدينة الرديسية على أن تنتهى الإجراءات خلال أسبوع وخاصة أن المسجد تم إنشاءه علي مساحة 242 م2 و بالجهود الذاتية بتكلفة 1.5 مليون جنيه .

وتابع المحافظ بأنه سيتم عرض مشكلة استكمال الصرف الصحي لمدينة الرديسية التي بدأ العمل فيها في عام 2009 وتوقف حتى الآن في إجتماع المرافق القادم بجانب مناقشة مشكلة ارتفاع أسعار أراضي أملاك الدولة داخل الزمام في إجتماع المجلس التنفيذي القادم .