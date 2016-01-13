أحد موسى: تركيا عرضت على مصر إغلاق قنوات الإخوان وتسليم المطلوبين

قال الإعلامى أحمد موسى، إنه علم أن تركيا عرضت على مصر إغلاق كافة القنوات التابعة للجماعة الإرهابية وطرد كافة عناصر الإخوان المتواجدين على أراضيها فى مقابل رفع التمثيل الدبلوماسى بين البلدين.

وأضاف “موسى”، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتى” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصر لديها أوراق كثيرة للغاية ولن تتصالح مع تركيا إلا بالشروط التى وضعتها وتتمثل فى تسليم جميع الإرهابيين المطلوبين للعدالة وإرجاع الوديعة التى وضعها وزير مالية الإخوان يحيى حامد فى البنوك التركية فى عام 2012 والتى تقدر بـ 2 مليار يورو، لتعود للدولة المصرية بالكامل. وأكد “موسى” أن هناك وفد مصرى سرى وصل تركيا، وقاموا بعدة لقاءات لعودة العلاقات المصرية التركية بوساطة سعودية، وتابع:” لن تتم مصالحة مطلقاً إلا عندما تلبى تركيا كافة مطالب مصر والتى من بينها أيضاً توقف تركيا تماماً عن إرسال الأسلحة على ميليشيا الإرهابية فى ليبيا”.