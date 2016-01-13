أخبار عاجلة

أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

أحد موسى: تركيا عرضت على مصر إغلاق قنوات الإخوان وتسليم المطلوبين

Google+ Print
أحد موسى: تركيا عرضت على مصر إغلاق قنوات الإخوان وتسليم المطلوبين أحد موسى: تركيا عرضت على مصر إغلاق قنوات الإخوان وتسليم المطلوبين

اردوغان

قال الإعلامى أحمد موسى، إنه علم أن تركيا عرضت على إغلاق كافة القنوات التابعة للجماعة الإرهابية وطرد كافة عناصر الإخوان المتواجدين على أراضيها فى مقابل رفع التمثيل الدبلوماسى بين البلدين.

وأضاف “موسى”، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتى” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصر لديها أوراق كثيرة للغاية ولن تتصالح مع تركيا إلا بالشروط التى وضعتها وتتمثل فى تسليم جميع الإرهابيين المطلوبين للعدالة وإرجاع الوديعة التى وضعها وزير مالية الإخوان يحيى حامد فى البنوك التركية فى عام 2012 والتى تقدر بـ 2 مليار يورو، لتعود للدولة المصرية بالكامل. وأكد “موسى” أن هناك وفد مصرى سرى وصل تركيا، وقاموا بعدة لقاءات لعودة العلاقات المصرية التركية بوساطة سعودية، وتابع:” لن تتم مصالحة مطلقاً إلا عندما تلبى تركيا كافة مطالب مصر والتى من بينها أيضاً توقف تركيا تماماً عن إرسال الأسلحة على ميليشيا الإرهابية فى ليبيا”.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»