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نشرة ONA للفضائيات|النبوي في «واحد من الناس»..و«نغم اف ام» تطلق خريطتها…نايل سبورت بتقنية «HD»

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نشرة «ONA»

نشرة «ONA»

 

إعداد- إنجي لطفي
> تقدم وكالة أنباء أونا، نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.
> يستضيف الإعلامي عمرو الليثى الفنان خالد النبوى، في الجزء الثانى من لقائه التليفزيونى ببرنامج واحد من الناس، في العاشرة مساء الجمعة المقبل على شاشة قناة الحياة..للمزيد

«خالد النبوى»مع عمرو الليثى

«خالد النبوى»مع عمرو الليثى

 

قال أحمد سمير مدير محطة نغم اف ام في تصريح خاص لوكالة أنباء ona إن المحطة بصدد التحضير للخريطة البرامجية الجديدة والمقرر بثها خلال شهر مارس، للمزيد

قناة «نغم اف ام»

قناة «نغم اف ام»

صرح حسين زين رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة انه سيتم تحويل بث قناة نايل سبورت الي بث HD كاول قناة في ماسبيرو تعمل بهذا النظام في إطار حرصه علي تحسين جودة الصورة للمشاهدين..للمزيد

حسين زين رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة

حسين زين رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة

 

 

تستضيف الإعلامية، إيمان الحصري، مقدمة برنامج 90 دقيقة، علي شاشة المحور، الليلة، الفنانة نهي العمروسي بعد براءتها من تهمة تعاطي المخدرات في الزمالك.للمزيد

الفنانة نهي العمروسي

الفنانة نهي العمروسي

تراجعت ادارة قناة «MBC »، قرارها السابق بمنح فريق عمل برنامج «نواب مصر»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب، اجازة خلال الفرة المقبلة، بعد قرار الغاء البث المباشر لجلسات مجلس النواب..للمزيد

الإعلامية إيمان أبو طالب

الإعلامية إيمان أبو طالب

فى حلقة خاصة بعنوان «حوار فى حب الوطن»بمناسية الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يستضيف الإعلامي حمدى رزق ببرنامجه «نظرة»على شاشة صدى البلد، في الثامنة مساءً الجمعه المقبله السيناريست الكبير وحيد حامد..للمزيد

السيناريست «وحيد حامد»

السيناريست «وحيد حامد»

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أونا

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