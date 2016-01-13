نشرة ONA للفضائيات|النبوي في «واحد من الناس»..و«نغم اف ام» تطلق خريطتها…نايل سبورت بتقنية «HD»

إعداد- إنجي لطفي

> تقدم وكالة أنباء أونا، نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

> يستضيف الإعلامي عمرو الليثى الفنان خالد النبوى، في الجزء الثانى من لقائه التليفزيونى ببرنامج واحد من الناس، في العاشرة مساء الجمعة المقبل على شاشة قناة الحياة..للمزيد

قال أحمد سمير مدير محطة نغم اف ام في تصريح خاص لوكالة أنباء ona إن المحطة بصدد التحضير للخريطة البرامجية الجديدة والمقرر بثها خلال شهر مارس، للمزيد

صرح حسين زين رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة انه سيتم تحويل بث قناة نايل سبورت الي بث HD كاول قناة في ماسبيرو تعمل بهذا النظام في إطار حرصه علي تحسين جودة الصورة للمشاهدين..للمزيد

تستضيف الإعلامية، إيمان الحصري، مقدمة برنامج 90 دقيقة، علي شاشة المحور، الليلة، الفنانة نهي العمروسي بعد براءتها من تهمة تعاطي المخدرات في الزمالك.للمزيد

تراجعت ادارة قناة «MBC مصر»، قرارها السابق بمنح فريق عمل برنامج «نواب مصر»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب، اجازة خلال الفرة المقبلة، بعد قرار الغاء البث المباشر لجلسات مجلس النواب..للمزيد

فى حلقة خاصة بعنوان «حوار فى حب الوطن»بمناسية الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يستضيف الإعلامي حمدى رزق ببرنامجه «نظرة»على شاشة صدى البلد، في الثامنة مساءً الجمعه المقبله السيناريست الكبير وحيد حامد..للمزيد