الأهلي: ننتظر مفاجأة جميلة من القضاء في 17 يناير

أبدى أحمد سعيد نائب رئيس النادي الأهلي تفاؤله الشديد باستمرار المجلس الحالي برئاسة محمود طاهر.

وصرح أحمد سعيد لقناة (سي بي سي إكسترا): "الوضع القانوني لنا جيد للغاية، والمجلس مستمر لحين فصل المحكمة الإدارية العليا في الطعن الذي تقدمنا به يوم 17 يناير".

وأضاف: "تقرير هيئة مفوضي الدولة في صالحنا، وعلى ثقة كبيرة أن القضاء سينصف هذا المجلس، وستكون مفاجأة جميلة للأعضاء والجماهير، ليس لاستمرارنا بل للحفاظ على استقرار النادي".

وأوضح: "إذا وافقت المحكمة الإدارية على الطعن، سيكون موقفنا قويًا للغاية، ويستمر المجلس، وبعدها من الوارد أن تستمر هذه القضية عامين في المحاكم".

وحول ما تردد على إمكانية تعيينه رئيسًا للنادي، أجاب أحمد سعيد: "غير صحيح، الاتصال الوحيد الذي تم مع وزير الرياضة كان منذ 3 أسابيع فور صدور حكم ببطلان الانتخابات في 27 ديسمبر، وأبلغته رفضي المنافشة في أي سيناريوهات، بل انتظار كلمة القضاء".