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لوعايز تخس.. استخدام طبق صغير يقلل شراهتك فى الأكل بنسبة 30%

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لوعايز تخس.. استخدام طبق صغير يقلل شراهتك فى الأكل بنسبة 30% لوعايز تخس.. استخدام طبق صغير يقلل شراهتك فى الأكل بنسبة 30%
نتائج ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة تضمنت أن تناول الطعام فى طبق صغير يقلل من الإفراط فى الأكل بنسبة 30%.

ولتأكيد النتائج حلل باحثون أستراليون بيانات أكثر من 56 دراسة سابقة فحصت تأثير الأطباق الصغيرة على السمنة والشراهة فى تناول الطعام، وتوصلوا إلى أن "تصغير" حجم الطبق الذى يوضع فيه الطعام بنسبة 30% يترتب عليه تقليل الإفراط فى تناول الطعام بنسبة مساوية "30%".

وأوضحت سميرا زيلاتافيسكا، الباحثة فى جامعة كورنيل الأسترالية: استبدال الأطباق الكبيرة بصغيرة فى المنزل يقلل كمية الطعام الذى يتناوله الفرد، وهذا بدوره يقلل الوزن.

وأضاف الباحثون أن نتائج هذه الدراسة مماثلة لدراسة سابقة أجرتها جامعة كامبريدج، ووجدت أن تناول الطعام فى طبق أصغر يمكن أن يخفض عدد السعرات الحرارية بنسبة 10%، وهذا يساعد فى فقدان اللوزن الزائد بسهولة.

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